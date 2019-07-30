Diyarbakır'da minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var!
Diyarbakır-Bingöl karayolunda mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi. Kazada ilk bilgilere göre 15 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kaza sonrası sürücü kayıplara karıştı.
Diyarbakır-Bingöl karayolunda mevsimlik işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 15 kişi yaralandı. Kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
KARADENİZ'E FINDIK TOPLAMAYA GİDİYORLARDI
Kaza, Diyarbakır Bingöl karayolu Lice ilçesi abalı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Diyarbakır’dan Karadeniz bölgesine fındık toplamak için mevsimlik işçileri taşıyan 21 BA 048 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile taklalar atarak devrildi. Kazada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 kişi yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipler sevk edildi. Yaralılar ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Lice Devlet Hastanesi ve Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı.
Kaza sırasında olay yerinden kaçan sürücü ise yakalanması için jandarma ekipleri başlatırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.