Diyarbakır'da minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var!

KARADENİZ'E FINDIK TOPLAMAYA GİDİYORLARDI

Kaza, Diyarbakır Bingöl karayolu Lice ilçesi abalı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Diyarbakır’dan Karadeniz bölgesine fındık toplamak için mevsimlik işçileri taşıyan 21 BA 048 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile taklalar atarak devrildi. Kazada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 kişi yaralandı.