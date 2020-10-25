Diyarbakır'da Melek Arslan'ın son görüntüsü ortaya çıktı! Babasına yazdığı not yürek burktu

Mustafa Aslan, ablası Melek Aslan ile buluşmak için Adıyaman'dan kente geldi. Sanat Sokağı'nda buluşan iki kardeş arasında, Melek'in eski sevgilisi Orhan Vatansever'in 'fuhuş' ve 'dolandırıcılık' suçlamaları nedeniyle tartışma çıktı.