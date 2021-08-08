Diyarbakır'da korkutan tablo! Aşısız gençler hastaneleri doldurdu yataklar bitmek üzere
DİYARBAKIR son zamanlarda aşı oranı en düşük ve vaka oranı en yüksek iller arasına girdi. Prof. Dr. Recep Tekin, aşı olmayan vatandaşların risk altında olduğunu ve hastanelerde yatan hastalarda 2 doz Biontech aşısı olan hastanın olmadığını belirterek, yatan hastalarda genç kesimin arttığını söyledi.
Vaka sayısında mavi kategorideyken kırmızı kategoriye geçen, önlem ve tedbirler artırılmasına rağmen vatandaşların bunlara uymamasından dolayı her geçen gün vakaların arttığı Diyarbakır'da ortaya çıkan tablolar korkutuyor. Aşı oranının düşük olduğu kentte, hastanede doluluk oranı fule yakın hale gelirken, yatan hastalarda 2 Biontech aşısı yapanların olmadığı ortaya çıktı.
Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, yatan hastaların yüzde 90’ının aşısız veya iki doz veya tek doz Sinovac aşısı olanların olduğunu, bunun dışında tek doz Biontech olanlar yüzde 10'unu oluştururken, iki doz Biontech aşısı olup yatan hastanın olmadığını açıkladı.
Hastaneler doldu
Hastane doluluk oranına da dikkat çeken Prof. Dr. Tekin, hastanelerde yer bulamama problemi yaşanacağını kaydetti. Prof. Dr. Tekin, “Vaka sayılarına baktığımızda vaka sayılarımız ve hastanelerde doluluk oranı da arttı. Biz Dicle Üniversitesi olarak ve klinik ile yeni yoğun bakım açtık kliniklerimiz nerdeyse fule yakın gidiyor" dedi.
Diğer hastanelerde de durumun farklı olmadığını belirten Prof. Dr. Tekin, "diğer hastanelere baktığımızda da aynı duyumları alıyoruz. Vaka sayıları ve doluluk oranları çok arttı, böyle giderse gerçekten hastanelerde yer bulamayacak hale geliriz, o yüzden şimdiden dikkat etmek gerekiyor” dedi.