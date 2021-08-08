Diyarbakır'da korkutan tablo! Aşısız gençler hastaneleri doldurdu yataklar bitmek üzere

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, yatan hastaların yüzde 90’ının aşısız veya iki doz veya tek doz Sinovac aşısı olanların olduğunu, bunun dışında tek doz Biontech olanlar yüzde 10'unu oluştururken, iki doz Biontech aşısı olup yatan hastanın olmadığını açıkladı.