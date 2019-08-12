Diyarbakır'da köprüden atlayan gencin üzerinden araç geçti

Diyarbakır'da köprüden atlayan gencin üzerinden araç geçti

DİYARBAKIR’da intihar etmek için üst geçitten atlayan gencin üzerinden araç geçerken, genç feci şekilde can verdi.

Diyarbakır'da köprüden atlayan gencin üzerinden araç geçti - Sayfa 1

DİYARBAKIR-Şanlıurfa karayolu üzerinde meydana gelen olayda; edinilen bilgilere göre henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle yol üzerinde bulunan üst geçide çıkan Sayım Aras (25) isimli bir genç, üst geçitten yola atladı.

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Diyarbakır'da köprüden atlayan gencin üzerinden araç geçti - Sayfa 2

O sırada seyir halinde olan 06 DP 3197 plakalı otomobil sürücüsü genci fark etmezken, araç gencin üzerinden geçti.

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Diyarbakır'da köprüden atlayan gencin üzerinden araç geçti - Sayfa 3

Sayım Aras olay yerinde feci şekilde can verdi.

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Diyarbakır'da köprüden atlayan gencin üzerinden araç geçti - Sayfa 4

Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı gence yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtaramadı.

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