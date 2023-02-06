Diyarbakır'da iş merkezinin çökme anı kamerada! Depremde 2 kişi öldü, 106 kişi yaralandı
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Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla 7.7 ve 7.6 şiddetinde meydana gelen depremler birçok ilde hissedilmişti ve çok sayıda bina yıkılmıştı. Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde 2 kişinin öldüğü 106 kişinin yaralandığı Galeria İş Merkezi'nin güvenlik kamerası ortaya çıktı.
Depremle birlikte çöken 7 yapıdan biri olan merkez Yenişehir ilçesindeki Diyar Galeria İş Merkezi’nin çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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Dört bloktan oluşan, ilk 3 katı iş yeri, diğer 7 katı daire olarak kullanılan yapının çökmesiyle toz bulutu alev topu gibi yayıldı. O anlar bir otelin güvenlik kamerasına yansıdı.
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İş merkezinin enkazından 2 ölü, 106 vatandaş çıkartılmıştı.
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Öğlen saatlerinde ikinci artçı sarsıntıyla birlikte bloklarında birinin daha çökmesiyle çalışmalara ara verilmişti.
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