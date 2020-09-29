Diyarbakır'da 'hava gelmiyor' diye top atışlarıyla yıkılmıştı! Bakan Kurum müjdeli haberi verdi
90 yıl önce top atışlarıyla 'hava gelmiyor' diye yıkılan Diyarbakır surlarıyla ilgili sevindiren haber geldi.
UNESCO tarafından 2015 yılında Dünya Kültür Miras Listesi'ne alınan ve görünümü 'kalkan balığı' şeklindeki Çin Seddi'nden sonra en uzun sur olma özelliğini taşıyan Diyarbakır surlarının bir bölümü dönemin valisi Faiz Ergun'un talimatıyla 1930 yılında yıkılmıştı. 'Sur içine hava girmiyor, bulaşıcı hastalıklar yaygınlaşıyor, hava sirkülasyonu olsun' denilerek top atışlarıyla yıkım yapılmıştı.
Surların yıkımı, o dönem Mezopotamya'daki tarihi eserler hakkında araştırma yapmak üzere Diyarbakır'da bulunan Fransız arkeolog Albert Louis Gabriel, Milli Eğitim Bakanlığı'na 'surların tarihi ve arkeolojik açıdan paha biçilemez olduğunu' belirttiği raporu iletmesinin ardından yıkım durduruldu.
Bakan Kurum müjdeyi verdi
Yakın zamanda Diyarbakır'da temaslarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yıkılan surların yeniden inşa edileceğini duyurdu. Bakan Kurum, Dağkapı Meydanı'ı düzenlenme projesi kapsamında daha önce yıkılan 250 metre uzunluğundaki surun ve yeni Dağkapı'nın tarihe uygun şekilde yapılacağını söyledi.
Fransız arkeolog engel olmuştu
Diyarbakır Kültür, Turizm ve Musiki Derneği (DİKTUM-DER) Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Aksu, Diyarbakır surlarının yıkımına engel olan Fransız arkeolog Albert Louis Gabriel'e minnetle andıklarını söyledi. Aksu, surların Diyarbakır'ın turizmine önemli katkılar sağladığını ifade ederek, restorasyon çalışmalarının ardından kente gelen turist sayısında artış yaşanacağını belirterek, şunları söyledi: