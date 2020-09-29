Diyarbakır'da 'hava gelmiyor' diye top atışlarıyla yıkılmıştı! Bakan Kurum müjdeli haberi verdi

UNESCO tarafından 2015 yılında Dünya Kültür Miras Listesi'ne alınan ve görünümü 'kalkan balığı' şeklindeki Çin Seddi'nden sonra en uzun sur olma özelliğini taşıyan Diyarbakır surlarının bir bölümü dönemin valisi Faiz Ergun'un talimatıyla 1930 yılında yıkılmıştı. 'Sur içine hava girmiyor, bulaşıcı hastalıklar yaygınlaşıyor, hava sirkülasyonu olsun' denilerek top atışlarıyla yıkım yapılmıştı.