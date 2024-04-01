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Diyarbakır'da eve düzenlenen silahlı saldırıda 1'i kadın 2 kişi öldü

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Diyarbakır'da eve düzenlenen silahlı saldırıda 1'i kadın 2 kişi öldü

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda, 2 kişi hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da eve düzenlenen silahlı saldırıda 1'i kadın 2 kişi öldü

Kaynartepe Mahallesi'nde bir eve, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

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Diyarbakır'da eve düzenlenen silahlı saldırıda 1'i kadın 2 kişi öldü

Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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Diyarbakır'da eve düzenlenen silahlı saldırıda 1'i kadın 2 kişi öldü

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, aynı evde yaşadıkları öğrenilen Mehmet S. ve Sevda M'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

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Diyarbakır'da eve düzenlenen silahlı saldırıda 1'i kadın 2 kişi öldü

Olay yerinde yapılacak incelemenin ardından cenazeler otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna gönderilecek.

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