Diyarbakır'da eski sevgilisinden kaçarken kardeşi öldürmüştü! Eski sevgilisi Melek Aslan'a kabusu yaşatmış

Melek'in öldürülmeden 36 gün önce şikayetçi olduğu eski sevgilisinden kaçmak için 11 ve 15 Eylül tarihleri arasında Diyarbakır ile Mardin arasında izini kaybettirmeye çalıştığı ancak başarılı olamadığı öğrenildi. Genç kızın 4 gün boyunca 2 şehir arasında gidip-gelerek verdiği 'hayatta kalma mücadelesini' anlattığı ifadesi ortaya çıktı.