Diyarbakır'da eski sevgilisinden kaçarken kardeşi öldürmüştü! Eski sevgilisi Melek Aslan'a kabusu yaşatmış
DİYARBAKIR'da azmettirici eski sevgili Orhan Vatansever'den kaçarken kardeşi Mustafa Aslan tarafından cinayete kurban giden Melek Arslan olayında darp, tehdit, şantaj vs. ortaya çıktı. Genç kız öldürülmeden önce ifade vermiş. Azmettirici eski sevgili, genç kıza kabusu yaşatmış.
Diyarbakır'da ablası Melek Aslan'ı (24) öldüren kardeşi Mustafa Aslan'ı (21), cinayete azmettirdiği iddia edilen genç kızın eski sevgilisi Orhan Vatansever'in Türk vatandaşlığının yanı sıra Alman ve Bulgar vatandaşlığını da bulunduğu, 3 ayrı kimlik taşıdığı ortaya çıktı.
Melek'in öldürülmeden 36 gün önce şikayetçi olduğu eski sevgilisinden kaçmak için 11 ve 15 Eylül tarihleri arasında Diyarbakır ile Mardin arasında izini kaybettirmeye çalıştığı ancak başarılı olamadığı öğrenildi. Genç kızın 4 gün boyunca 2 şehir arasında gidip-gelerek verdiği 'hayatta kalma mücadelesini' anlattığı ifadesi ortaya çıktı.
Diyarbakır Yenişehir Kooperatifler Mahallesi’nde geçen çarşamba günü, Dicle Üniversitesi Matematik Bölümü’nden geçen yıl haziran ayında mezun olan Melek Aslan, erkek kardeşi Mustafa Aslan tarafından silahla vurularak öldürüldü. Melek Aslan'ın cenazesi toprağa verildi. Cinayet zanlısı Mustafa Aslan da tutuklandı.
Azmettirici eski sevgili, kabusu yaşatmış
Mustafa Aslan'ın savcılıkta verdiği ifadesi ise, ablasının evlilik hazırlığı yaparken yaşadığı şiddet olayları üzerine ilişkisini bitirip, uzaklaştırma ve koruma kararı aldırdığı eski sevgilisi Orhan Vatansever'in cinayetin azmettiricisi olduğunu ortaya çıkardı.