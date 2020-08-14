Diyarbakır'da çocukları uyurken evi ateşe verdi eşi isyan etti

Nurten A., “Büyük oğlum okul okuyor, diyor al onu çalıştır. Niye çalıştırmıyorsun, okula gönderiyorsun. Bunları yapan Turan Açıkgöz’dür, eşim olur. En son eve geldi, içkiliydi tekrar. Büyük kızıma dedi ki, ‘ben seni vurduğumda sen sesini çıkartma. Ben senin babanım.’ O anda telefonu çaldı gitti. Dedi, ‘10 dakika sonra geliyorum.’ O esnada benle büyük kızım dışarı çıktık. Bu içeri giriyor evi ateşe veriyor. Alıyor iki çocuğu da dışarı çıkıyor, ‘ben evi yaktım, ben evi yaktım’ diye bağırıyor. Çocuklarım evdeyken evi yakıyor. Sonra çocukların kolundan tutup dışarı çıkartıyor." ifadelerini kullandı.