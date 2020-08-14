Diyarbakır'da çocukları uyurken evi ateşe verdi eşi isyan etti
DİYARBAKIR'da alkollü olduğu belirtilen şahıs evini yaktı. Eşinden sürekli sürekli şiddet gördüğünü belirten 5 çocuklu anne, 'Evde bir şey bırakmadı' diyerek yardım çağrısında bulundu.
Olay, 3 gün önce Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 842. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre 17 yıldır evli olan ve eşi ile şiddetli geçimsizlik yaşayan Turan A., 3 gün önce yine alkollü bir şekilde eve geldi. Eşiyle tartıştıktan sonra gelen telefonla dışarı çıktı. Daha sonra eşi Nurten A. da 2 çocuğu evde uyurken o da dışarı çıktı. Eve geri gelen Turan A., çocukları uyurken evi ateşe verdi. Şahıs daha sonra geri dönüp çocuklarını evden çıkardı...
Nurten A., eşinin evi yaktıktan sonra dışarı çıkıp ‘evi yaktım, evi yaktım’ diye bağırdığını söyledi. Kur'an-ı Kerim'in de içinde olduğu ev, külle döndü. Nurten A., yıllardır şiddet gördüğünü, eşinin bu şekilde ileride kendilerine zarar vereceğini belirterek, yetkililere çağrıda bulundu.
5 çocuk annesi 36 yaşındaki Nurten A., 17 yıldır eşinin içip içip gelip çocuklarına sataştığını söyledi. Nurten A. Psikolojik baskı, şiddet gördüğünü eşi içeri girdiğinde çocuklarının mumya gibi durduklarını kaydetti.
Nurten A., “Büyük oğlum okul okuyor, diyor al onu çalıştır. Niye çalıştırmıyorsun, okula gönderiyorsun. Bunları yapan Turan Açıkgöz’dür, eşim olur. En son eve geldi, içkiliydi tekrar. Büyük kızıma dedi ki, ‘ben seni vurduğumda sen sesini çıkartma. Ben senin babanım.’ O anda telefonu çaldı gitti. Dedi, ‘10 dakika sonra geliyorum.’ O esnada benle büyük kızım dışarı çıktık. Bu içeri giriyor evi ateşe veriyor. Alıyor iki çocuğu da dışarı çıkıyor, ‘ben evi yaktım, ben evi yaktım’ diye bağırıyor. Çocuklarım evdeyken evi yakıyor. Sonra çocukların kolundan tutup dışarı çıkartıyor." ifadelerini kullandı.