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Diyarbakır'da ateş karşısında alın teri döken işçiler meşe odununu mangal kömürüne dönüştürüyor

Anadolu Ajansı
Diyarbakır'da ateş karşısında alın teri döken işçiler meşe odununu mangal kömürüne dönüştürüyor

DİYARBAKIR'da mangal kömürü yapımında çalışan aileler, ekmek parası kazanmak için is ve dumanlı ortamda alın teri döküyor.

Diyarbakır'da ateş karşısında alın teri döken işçiler meşe odununu mangal kömürüne dönüştürüyor

Geçimini mangal kömürü üretimiyle kazanan 'torakçı' olarak adlandırılan işçiler, ateş karşısında verdikleri zorlu mücadeleyle meşe ağaçlarını mangal kömürüne dönüştürüyor.

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Diyarbakır'da ateş karşısında alın teri döken işçiler meşe odununu mangal kömürüne dönüştürüyor

Mardin'den gelerek Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğünce belirlenen bölgelerde kurdukları çadırlarda aileleriyle birlikte kalan kömür işçileri mesaiye günün ilk ışıklarıyla başlıyor.

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Diyarbakır'da ateş karşısında alın teri döken işçiler meşe odununu mangal kömürüne dönüştürüyor

Orman sahalarında yürütülen gençleştirme çalışmaları kapsamında kesime ayrılan meşe ağaçlarını motorlu testereyle kesen işçiler, yığma işi bittikten sonra odunların üzerini ve etrafını meşe yaprağı ve toprakla kapatıyor.

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Diyarbakır'da ateş karşısında alın teri döken işçiler meşe odununu mangal kömürüne dönüştürüyor

Yığını daha sonra ateşe veren işçiler, günlerce gece ve gündüz nöbet tutarak ateş karşısında duman ve ise aldırış etmeden çalışıyor.

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