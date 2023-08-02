Diyarbakır Bismil'de 16 yıl önce kazılarda bulunan 121 insana ait kemikler incelendi işte sonuçlar

3 bilim insanının da katılımıyla yürütülen çalışmalar tamamlandı. 14 farklı antropometrik ve karşılaştırma tekniği kullanılarak yapılan çalışmalar sonucu kemiklerin 66'sının erkek, 55'inin de kadına ait olduğu belirlendi. Araştırmanın sonuçları Translational Research in Anatomy isimli uluslararası dergide yayımlandı.