Diyarbakır Bismil'de 16 yıl önce kazılarda bulunan 121 insana ait kemikler incelendi işte sonuçlar
Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki Körtik Tepe'de yürütülen arkeolojik kazılarda 16 yıl önce gün ışığına çıkarılan Orta Çağ dönemine ait kemiklerin incelenmesi sonucu, erkek çenesinin güçlü, kadın çenesinin ise zarif olduğu tespit edildi.
"Ilısu Baraj Gölü Altında Kalacak Kültür Varlıklarının Kurtarılması Projesi" kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü işbirliğiyle Diyarbakır Müze Müdürlüğü başkanlığında 2000 yılından bu yana kurtarma kazılarının sürdürüldüğü Körtik Tepe, insanlık tarihine ışık tutuyor.
Dicle Üniversitesi (DÜ) ile Riga Stradins Üniversitesi arasında yürütülen proje kapsamında, Orta Çağ döneminde yaşayan 121 kişiye ait kemikler, muhafaza edildiği Diyarbakır Müze Müdürlüğünden alınarak incelendi.
DÜ Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vatan Kavak ve Riga Stradins Üniversitesinde sorumlu Prof. Dr. Mara Pılmane öncülüğünde 3 bilim insanının da katılımıyla yürütülen çalışmalar tamamlandı.
3 bilim insanının da katılımıyla yürütülen çalışmalar tamamlandı. 14 farklı antropometrik ve karşılaştırma tekniği kullanılarak yapılan çalışmalar sonucu kemiklerin 66'sının erkek, 55'inin de kadına ait olduğu belirlendi. Araştırmanın sonuçları Translational Research in Anatomy isimli uluslararası dergide yayımlandı.