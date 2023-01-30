Diyarbakır annesinin mutlu günü! Terörün pençesinden kurtardığı oğluna düğün yaptı

"Bir yanım sevinirken bir yanım da buruk"

Anne Biçer, "Çocuğumu tamamen kaybetmişken Rabbimin yeniden bana bağışlaması büyük bir umut oldu. Temennimiz dağdaki bütün çocuklara da bu umut olur. Dağdaki çocuklar da bunu bilsin ki, ben kendi evladımı kazandım. Oğlum ne bir ceza aldı ne de hapse girdi. Bugün de inşallah düğününü yapmış olacağız. Gelin anne ve babalarınız sizin de güzel günlerini görsün. Bir hiç uğruna ölmeyin. Anne ve babalarınızın feryadını duyun. Benim bir yanım sevinirken bir yanım da buruk. Çünkü diğer anne ve babalar acı çekerken ben oğlumun düğün sevincini tamamen yaşayamıyorum. Umuyorum ki sesimizi ve feryadımızı evlatlarımıza duyururuz" dedi.