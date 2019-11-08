Diyarbakır annelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'ye atkı!
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan acılı ailelerin sayısı 56'ya yükseldi. Aileler, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemini sürdürüyor.
Protesto 67. gününde
Diyarbakır'da HDP binası önünde gözü yaşlı annelerin protestosu devam ederken çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi, 67. güne girdi.
Ailelerin sayısı 56'ya yükseldi
5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari'den gelen anne Necibe Çiftçi de oturma eylemine dahil oldu. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla oturma eylemine devam eden ailelerin sayısı 56'ya yükseldi.
Bir oğlu da teröristler tarafından katledildi
Necibe Çiftçi, yaptığı açıklamada, 5 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Roşat Çiftçi'ye kavuşma ümidiyle eyleme katıldığını belirterek, "HDP önüne geldim çocuğumu bulmak için. Çocuğumu HDP kaçırdı." dedi.
Bugüne kadar oğlundan hiçbir haber alamadıklarını ifade eden Çiftçi, büyük oğlu dört çocuk babası Sami Çiftçi'nin de örgüte destek vermediği için örgüt tarafından 2017 yılında şehit edildiğini söyledi.