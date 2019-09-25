Diyarbakır 9. Karpuz Festivali'nde 49 kiloluk karpuz şaşırttı

Diyarbakır karpuzunu tanıtmak amacıyla yapılan festivalin açılış programına Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya ile çok sayıda davetli katıldı.