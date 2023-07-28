Diyabet hastaları dikkat! Uzmanlar sıcak havalar için uyardı

Yaz aylarının en sıcak dönemini geçirdiğimiz bu günlerde, sağlıklı bireyler dahi metabolik olarak zorlanmakta iken, diyabet hastaları için çok daha ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilmektedir. Medical Point Gaziantep Hastanesi İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzm. Dr. Mehmet Çakır, ani sıcaklık artışlarının, vücutta enerji tüketiminin artmasına, kan şekerinde ani yükselmelere veya kan şekerinin aniden düşmesi gibi bir takım düzensizliklere sebep olduğuna dikkat çekerek bilgilendirmelerde bulundu.