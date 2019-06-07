Diva'ya sahnede sürpriz! Çeşme'de Bülent Ersoy kendisine hayran bıraktı!
İZMİR'in Çeşme ilçesindeki eğlence mekanında sahneye çıkan Bülent Ersoy, Selami Şahin ve Fatih Ürek ile birlikte şarkı söyledi. Ersoy'a sahnede pasta ile doğum günü sürprizi de yapıldı.
Türk Sanat Müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, İzmir'in Çeşme ilçesindeki Aya Yorgi Koyu'ndaki bir eğlence mekanında sahneye çıktı. Sesi ve yorumu ile izleyenleri kendine hayran bırakan Bülent Ersoy, gece için özel olarak tasarlanan sahne kostümü ile dikkat çekti.
Konser sırasında ünlü besteci ve şarkıcı Selami Şahin ile Didem Şahin ve şarkıcı Fatih Ürek'in sahneye çıkması, ardından getirilen pasta ile Bülent Ersoy'a doğum günü sürprizi yapıldı. Ersoy, pastayı keserek yeni yaşını kutladı.
Usta sanatçı, Selami Şahin ile birlikte 'Senin Olmaya Geldim' şarkısını seslendirdi. İkili, izleyenler tarafından dakikalarca alkışlandı.
İlerleyen dakikalarda Fatih Ürek'i sahneye davet eden Bülent Ersoy, seyircileri de kırmayarak onların arasında dolaştı ve şarkılarını, mekanı dolduran hayranları ile birlikte seslendirdi.