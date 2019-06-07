Diva'ya sahnede sürpriz! Çeşme'de Bülent Ersoy kendisine hayran bıraktı!

Türk Sanat Müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, İzmir'in Çeşme ilçesindeki Aya Yorgi Koyu'ndaki bir eğlence mekanında sahneye çıktı. Sesi ve yorumu ile izleyenleri kendine hayran bırakan Bülent Ersoy, gece için özel olarak tasarlanan sahne kostümü ile dikkat çekti.