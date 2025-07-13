Dış Türkler Terör Örgütü Kurmuş Mu?

Cennet mekân Oktay Sinanoğlu "Unutmayın! Başka hiçbir dil bilmeden sizi Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar götürecek tek bir dil vardır; Türkçe!" der.

Bugün, dünya üzerinde 300 milyona yakın bir Türk nüfusu yaşıyor.

Adriyatik’ten Çin Seddi’ne kadar olan coğrafyada yedi bağımsız Türk devleti, on dört özerk Türk bölgesi mevcut.

Yine Adriyatik’ten Çin Seddi’ne kadar olan her ülkede hatırı sayılır oranda Türk nüfus var.

Yunanistan’da en az 150 bin Türk yaşamaktadır. Bugün, Yunan hükümeti; Türk azınlığın sosyal, ve kültürel haklarını gasp etmektedir. Türklerin okulları kapatılmakta, dilleri ve dinleri unutturulmaya çalışılmakta, müftü seçimleri engellenmekte, vakıf malları iade edilmemektedir. Türkler, mübadele sırasında ağır işkence ve saldırılara maruz kalmışlardır.

Bulgaristan’daki Türk nüfus sayısı 500 bindir. Buradaki soydaşlarımız yıllarca asimilasyona maruz kalmışlar; isimleri Bulgar isimleriyle değiştirilmiş, dini vecibelerin yerine getirilmesi engellenmiş, camilerin kapılarına kilit vurulmuş, Türkçe konuşanlar para cezasına çarptırılmış; Türkçe eğitim tamamen ortadan kaldırılmış ve bütün bu uygulamalara itiraz edip başkaldıranlar ise, türlü işkencelere maruz kalmış ve Belene’deki toplama kampına gönderilmiştir.

İran’da 40 milyonun üzerinde Türk yaşamaktadır. Molla rejimi, Türkler üzerindeki baskıyı devam ettirmekte, kimliksizleştirme politikaları gütmekte, kültürel ve siyasal haklarını ellerinden almaktadır. Yetmezmiş gibi, Azerbaycan’a karşı Ermenistan’a destek vermektedir.

Irak’ta 4 milyona yakın Türk nüfus bulunmaktadır. Türkmenler, Irak’ın üçüncü büyük etnik unsurudur. Irak Anayasası’nda Araplar, Şiiler ve Kürtlere yer verilirken Türkmenler dışarda bırakılmıştır. Kuzey Irak’ta demografik yapı değiştirilmiş, Türkmenler terör saldırılarına maruz kalmışlardır.

Suriye’de, 2 ile 3.5 milyon arasında bir Türk varlığından bahsedilir. Türkler, Suriye’nin ikinci büyük etnisitesidir. 2011 yılından itibaren en büyük zararı onlar görmüş, ayrı devlet ve ordu talebinde bulunmamışlardır. Tek beklenti ve istekleri Suriye’nin birlik ve beraberliğidir.

Doğu Türkistan’ın nüfusu 30 milyondur. Çin’in Uygur Türklerine uyguladığı asimilasyon politikaları ve insan hakları ihlalleri, sürekli dünyanın gündeminde yer alır. Çin, Uygurlara soykırıma varan katliamlar yapmış; toplama kampları kurmuştur.

Ahıska Türkleri, İkinci Dünya Savaşı’nda soykırıma uğramış; anavatanlarından sürgün edilmişlerdir. Tatar Türklerinin yaşadığı Kırım, 2014 yılında Ruslar tarafından işgal edilmiş, demografik yapı ve tapu kayıtları değiştirilmiştir.

Görüldüğü üzere Türk devletlerinin egemenliği dışında yaşayan Türkler, her ülkede zor şartlarda, ağır baskı ve insan hakları ihlalleri altında varlık mücadelesi vermişler ve de vermektedirler. Bütün bunlara rağmen hiçbir Türk toplumu, hakimiyeti altında yaşadığı ülkede terör örgütü kurmamıştır.

Son 150 yıllık tarihimizi dikkate aldığımızda sürekli terör saldırılarına maruz kalmışız. Balkan Savaşları’nda Yunan Çeteleri ve Bulgar Komitaları, soydaşlarımızı katletmişler. Birinci Dünya Savaşı yıllarında Taşnak ve Hıncak terör örgütleri, Doğu Anadolu’yu kan gölüne çevirmiş. Kıbrıs’ta Eoka teröristlerinin yaptığı mezalim hafızlarımızda hala tazeliğini korur. Asala’nın katlettiği diplomatları hepimiz biliyoruz.

Son 40 yıldır da bugün silah bırakmaya başlayan bölücü terör örgütü Pkk ile mücadele ediyorduk. İnşallah, Terörsüz Türkiye hedefine ulaşacağız.

Vahşi Batı 150 yıldır etnik farklılıklarımızı körükledi, dini duygularımızı kullandı, mezhepsel hassasiyetlerimizi kaşıdı.

ABD’sinden Rusya’sına, Yunanistan’ından İran’ına kadar her devlet; ülkemizi hedef alan terör örgütlerini destekledi, motive etti.

Ne ABD’si, ne Çin’i, ne Rusya’sı ne de AB’si homojen değil. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak hiçbir zaman terör örgütlerini desteklemedik, desteklemeyiz.

Silahların bırakılmasını müteakip çeşitli düzenlemeler yapılacağı anlaşılıyor. Herkes hak, hukuk, eşitlik, özgürlük gibi konuları tartışırken ve de talepte bulunurken etrafına, dünyaya bir baksın ve öyle konuşsun.

Görecekleri tek şey, Türkiye’den daha özgürlükçü ve demokrat bir ülke olmadığıdır.