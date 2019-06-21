Diriliş'in yıldızıydı! Burak Hakkı Yunanistan'ı bırakıp çiftlik hayatına yerleşti
Ünlü oyuncu Burak Hakkı, bir süre Yunanistan'da yaşadıktan sonra, Türkiye'ye geri döndü ve çiftlik hayatı yaşamaya karar verdi.
Diriliş Ertuğrul dizisinde Burak Hakkı, 'Ebu Mansur' karakterine hayat veren oyuncu ve model Burak Hakkı, Sema Şimşek ile boşandıktan sonra bambaşka bir hayatı seçti.
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Burak Hakkı, oğlu doğduktan sonra tarıma merak sarmıştı. Hakkı, Saroz Körfezi’ndeki çiftliğinde organik tarım yapıyor. Ünlü oyuncu, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü'nde satın aldığı 35 bin metrekarelik arsada ceviz ve organik sebze-meyve yetiştiriyor.
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Burak Hakkı, fotoğrafları Instagram'da takipçileri ile sık sık paylaşıyor. Burak Hakkı, bu fotoğrafın altına, "Çalışmak bizim işimiz. Alet işler, el övünür" notunu düştü.
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Ünlü oyuncu, bu fotoğrafı ise "'Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ' Başka atasözü?" notuyla paylaştı.
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