Diriliş Ertuğrul'un senaristinden bomba proje Nizam-ı Alem! Usta oyuncu da katıldı
Son yıllarda dönem dizileriyle adından söz ettiren TRT'nin yeni dizisi Nizam-ı Alem'in kadrosu şekillenmeye başladı.
TRT ekranlarında Nizam-ı Alem isimli yeni bir dizi başlıyor. TRT'de ekranlara gelen ve oldukça beğeni toplayan Diriliş Ertuğrul dizisi Kuruluş Osman olarak Atv'de devam ederken TRT benzeri bir yapıma daha imza atmaya hazırlanıyor.
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Selçuklu Devletini anlatacak olan yeni dönem dizisinin senaryosu Diriliş Ertuğrul'un senaristlerinden Serdar Özonalan tarafından kaleme alınacak.
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Usta oyuncu Çiğdem Selışık Onat, Selçuklu dönemindeki taht savaşlarını anlatan, Akli Film'in TRT1 için çektiği kod adı Nizam-ı Alem dizisiyle anlaştı.
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İşte Nizam'ı Alem Dizisinin Oyuncuları
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