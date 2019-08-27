Diriliş Ertuğrul'un ardından müjde Cengiz Coşkun Sultan Alparslan'ı oynayacak
Diriliş Ertuğrul'un final yapmasının ardından Turgut Alp'i canlandıran Cengiz Coşkun'a film teklifleri yağıyor. Geçtiğimiz günlerde 'Akıncılar' filmiyle anlaşan Coşkun'un bir filmde daha oynayacağı öğrenildi.
TRT ekranlarında geçtiğimiz aylarda final yapan Diriliş Ertuğrul'un sevilen oyuncularından Cengiz Coşkun cephesinden sevenlerine müjdeli haberler art arda geliyor. Yeni dizisi merak konusu olan Coşkun'un, başrolde oynayacağı filmler birikiyor.
İlk olarak Diriliş Ertuğrul'un da yapımcılığını üstlenen Mehmet Bozdağ'ın yeni filmi 'Akıncılar'da rol alacağı öğrenilen Cengiz Coşkun'un, çok geçmeden yeni bir filmle daha el sıkıştığı haberi geldi.
Sultan Alparslan'ı oynayacak: Birsen Altuntaş'ın haberine göre 'Malazgirt 1071 Bizansın Kıyameti' filmi için Cengiz Coşkun'la anlaşıldı. Coşkun'un filmde Sultan Alparslan karakterine hayat vereceği öğrenildi.
Cengiz Coşkun'un başrolünde olacağı film, 2506 Yapım imzalı olacak. Filmin senaryosu aynı zamanda yönetmen koltuğuna oturacak olan Bilal Kalyoncu'ya ait.