Diriliş Ertuğrul için söylediği skandal sözler olay olmuştu Okan Bayülgen ekrana geri dönüyor
Okan Bayülgen, TV 100 kanalındaki yeni programıyla ekranlara dönüyor. Okan Bayülgen'in yeni programının adı ve yayın günü de belli oldu.
Ünlü televizyoncu ve oyuncu Okan Bayülgen, uzun bir aranın ardından tv100'de ekranlara dönecek. Okan Bayülgen, yeni programının tanıtım filmini de sosyal medya hesabından paylaştı.
3N Medya çatısı altında yayın yapacak olan yeni haber kanalı tv100'de cumartesi geceleri yayınlanacak programın adı 'Uykusuzlar Kulübü' oldu.
Okan Bayülgen'in Uykusuzlar Kulübü çok yakında tv100'de yayınlanmaya başlayacak.
Ne olmuştu: Altın Kelebek Ödülleri'nde bu yıl Diriliş Ertuğrul krizi yaşandı. Yılın dizisi ödülü alan Diriliş Ertuğrul yapımcısı, ödül töreninde kendilerine söz verilmediğini söyleyerek, Altın Kelebek'i iade etti. Programın sunucusu Okan Bayülgen’in özür yerine Türkiye ve dünyada bu kadar ilgi gören ve siz değerli izleyicilerimizin takdirini kazanan dizimizi hiç izlemediğini söylemesi tepki çekti