Diriliş Ertuğrul için söylediği skandal sözler olay olmuştu Okan Bayülgen ekrana geri dönüyor

Ne olmuştu: Altın Kelebek Ödülleri'nde bu yıl Diriliş Ertuğrul krizi yaşandı. Yılın dizisi ödülü alan Diriliş Ertuğrul yapımcısı, ödül töreninde kendilerine söz verilmediğini söyleyerek, Altın Kelebek'i iade etti. Programın sunucusu Okan Bayülgen’in özür yerine Türkiye ve dünyada bu kadar ilgi gören ve siz değerli izleyicilerimizin takdirini kazanan dizimizi hiç izlemediğini söylemesi tepki çekti