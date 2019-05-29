Diriliş Ertuğrul ekranlara veda ediyor Diriliş'in Ertuğrul'undan veda mesajı!

Hem yurt içinde hem yurt dışında geniş bir izlenme kitlesi yakalayan tarihi dizi Diriliş Ertuğrul 150. bölümü ile final yaparak ekranlara veda edecek. Diriliş Ertuğrul'un 150. bölümünde Osmanlı Devleti'nin oluşması için tüm şartlar oluşacak ve dizi sevenlerine veda edecek. Yeni sezonda Diriliş Osman olarak yoluna devam edecek yapımda bulunmayan Engin Altan Düzyatan, sosyal medya hesabından veda paylaşımı yaptı.