Diriliş Ertuğrul ekranlara veda ediyor Diriliş'in Ertuğrul'undan veda mesajı!
Trt 1'in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul bu akşam 150. bölümüyle ekranlara veda edecek. Dizinin devam serisi Diriliş Osman'da yer almayacak olan başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'dan veda paylaşımı geldi.
Hem yurt içinde hem yurt dışında geniş bir izlenme kitlesi yakalayan tarihi dizi Diriliş Ertuğrul 150. bölümü ile final yaparak ekranlara veda edecek. Diriliş Ertuğrul'un 150. bölümünde Osmanlı Devleti'nin oluşması için tüm şartlar oluşacak ve dizi sevenlerine veda edecek. Yeni sezonda Diriliş Osman olarak yoluna devam edecek yapımda bulunmayan Engin Altan Düzyatan, sosyal medya hesabından veda paylaşımı yaptı.
Engin Altan Düzyatan büyük final öncesi sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı;
"İlk set gününden itibaren, çok emek ve özveriyle hazırlanan Metin Günay ' ın kurduğu dünyaya ben ve ekip arkadaşlarım inanarak ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışarak 5 sezon geçirdik.
Bu süre içerisinde bizi yalnız Türkiye 'den değil Dünyanın dört bir yanından izleyerek destekleyen tüm seyircimize çok teşekkürler.
Beraber çalıştığım tüm oyuncu arkadaşlarıma, yayıncı kuruluşumuz TRT1'de yapımcımız Mehmet Bozdağ'a teşekkürler.