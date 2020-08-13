Diriliş Ertuğrul dizisi İngiliz basınında yerini aldı küresel fenomen haline dönüştü
TRT 1 ekranlarında 5 sezon boyunca yayımlanan Diriliş Ertuğrul efsanesinin yankıları dünya basınında hala sürüyor. İngiliz Guardian gazetesindeki bir yazıda, dizi 'Müslüman Taht Oyunları' olarak nitelendirildi.
Engin Altan Düzyatan'ın başrolünde olduğu ve seyircinin her hafta ilgiyle izlediği TRT 1 dizisi Diriliş Ertuğrul, 70'den fazla ülkeye satıldı ve Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da hem oyuncular hem dizi çok sevildi. Diziye dünya çapındaki ilgi, yayınlanmasının üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen devam ediyor.
İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Guardian'da, Aina Han imzası ile yayımlanan bir yazıda dizinin başarısı analiz edildi. Han, yazısına, annesinin de dizinin hayranı olduğunu anlatarak başlıyor.
"İçerdiği romantizm, göz alıcı kostümleri, etkileyici müziği ve savaş sahneleri ile Müslümanların 'Taht Oyunları' dizisi oldu" sözlerini kullanıyor ve diziyi tüm dünyada ilgiyle izlenen Game of Thrones dizisine gönderme yapıyor.
Han, İslami ritüelleri doğru betimleyen ve ünlü İslam düşünürü İbnü'l Arabi'nin bilgelik dolu özlü sözleri ile bezenmiş senaryosu ile dizinin kendine özgü bir yer edindiğini vurguluyor. Yazıda, Diriliş Ertuğrul'un Latin Amerika, Güney Asya ve Afrika'da da izleyicileri kendine bağladığına dikkat çekiliyor.