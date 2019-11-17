Dipsiz Göl'ü kurutup toprakla dolduranların kimlikleri orataya çıktı!

Gümüşhane'de buzul çağından kalma 12 bin yıllık gölün kurutulmasının ardından görüntüleri sosyal medyada infial yaratmıştı. Ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı, soruşturma başlatmıştı. Gümüşhane Valiliği'nden yeni yapılan açıklamaya göre ise Dipsiz Göl'ün rehabilitasyonu için çalışma yapılacak.