Diplomalı İşsizler Ordusu mu, Meslek Sahibi Gençlik mi?

Son yıllarda Türkiye’nin dört bir yanında yükselen üniversite kampüsleri, ilk bakışta eğitimde devrim gibi görünüyor. Ancak perde arkasında bambaşka bir tablo var. İşsizliğe sürüklenen, geleceğinden umudu kesmiş, elinde sadece bir diploma olan genç bir kuşak. Üniversite mezunu ama mesleksiz; umutlu ama çaresiz.

Evet, her ile üniversite açmak, ilk etapta eğitime erişim açısından önemli bir adımdı. Fakat sayılar arttıkça kalite düştü. Bugün üniversite mezunu olmak ne iş bulmak için yeterli ne de kişiye gerçek bir mesleki donanım kazandırıyor. Türkiye, giderek "diplomalı işsizler toplumuna” dönüşüyor.

Oysa bu çıkmazdan kurtulmanın yolu gözümüzün önündeki meslek liseleri.

Neden Meslek Liseleri?

Sanayi bölgeleri nitelikli işgücü bulamıyor. Teknoloji şirketleri ara eleman eksikliğinden şikâyetçi. Tarımda, inşaatta, hizmet sektöründe yetişmiş insan gücü açığı var. Öte yandan milyonlarca genç, üniversite diploması ile işsizlik kuyruğunda bekliyor. Bu çelişkinin çözümü, gençleri gerçek hayatla buluşturan, üretime entegre eden meslek liselerinde yatıyor. Ancak Türkiye’de meslek liseleri, yıllarca “başarısız öğrencilerin adresi” gibi damgalandı. Oysa bu yanlış bakışı tersine çevirmek, sadece gençlerin değil, ülkenin geleceği için bir zorunluluk.

Bu konuda Fransa ve Almanya, dünya çapında örnek alınacak modeller sunuyor.

Almanya, "Dual Eğitim Sistemi"yle adeta çığır açtı. Gençler, haftanın belli günlerinde okulda teorik eğitim alırken diğer günlerde bir işletmede pratik yapıyor. Bu sistem sayesinde mezunların %80’i doğrudan iş hayatına katılıyor. Almanya’da meslek eğitimi, üniversite eğitimi kadar saygı görüyor çünkü sistem istihdam yaratıyor, üretime katkı sağlıyor.

Fransa'da da “Lycée Professionnel” adı verilen meslek liseleri, yalnızca teknik bilgi değil; aynı zamanda iletişim, finansal okuryazarlık ve proje geliştirme gibi çok yönlü beceriler sunuyor. Okul-sanayi iş birliği sistematik bir yapıya oturtulmuş durumda.

Peki biz bu konuda neredeyiz?

Şişli Endüstri Meslek Lisesi: Umut Veren Bir Model

Neyse ki Türkiye’de de bu vizyonu yakalayan örnekler var. İstanbul’da bulunan Şişli Endüstri Meslek Lisesi, bu alanda parlayan bir yıldız haline gelmiş durumda. Okul müdürü, idareciler, öğretmenler ve hayırseverler el birliğiyle, Fransa’daki meslek okullarını örnek alan bir model oluşturmuşlar. Modern atölyeler, sektörle bütünleşmiş eğitim programları ve güçlü staj imkanlarıyla öğrenciler daha mezun olmadan iş teklifleri almaya başlamış.

Bu okulda gençler yalnızca teorik bilgi değil; ustalık, üretim ve özgüven kazanıyor. Bu da gösteriyor ki doğru bir model ve kararlı bir vizyonla Türkiye’de de mesleki eğitimi gerçek anlamda dönüştürmek mümkün.

Sayı Değil, Nitelik Önemli

Türkiye artık "her ile bir üniversite" politikasını sorgulamalı. Çünkü mesele, herkesin diplomalı olması değil; herkesin üretime katılması, meslek sahibi olmasıdır. Üniversite mezuniyetini tek başarı ölçütü olarak görmek, gençleri boş hayallerle oyalamak anlamına gelir.

Bugün elimizdeki genç nüfus, geleceğimizin en büyük sermayesidir. Onları işsiz diplomalılar değil, üretken, becerikli, özgüvenli bireyler olarak yetiştirmek zorundayız.

Diploma değil, beceri altın bileziktir.

Ve bunu sağlayacak yol meslek liselerinden geçmektedir.