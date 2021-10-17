Diletta Leotta Can Yaman'ı unutamadı! 'Barışalım' mesajı gönderdi

Bir süredir ünlü oyuncu Can Yaman ile dolu dizgin aşk yaşayan İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, ayrılık sonrası bir hayli pişman... Dizi projesi için İtalya'ya giden ve burada Leotta ile tanışıp aşk yaşamaya başlayan Can Yaman, İtalyan güzele evlilik teklif etmişti.