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Diletta Leotta Can Yaman'ı unutamadı! 'Barışalım' mesajı gönderdi

Diletta Leotta Can Yaman'ı unutamadı! 'Barışalım' mesajı gönderdi

Diletta Leotta, Can Yaman'ı unutamadı! Ayrılık sonrası ilk kez konuşan Leotta Can Yaman'a 'Barışalım' mesajı verdi.

Diletta Leotta Can Yaman'ı unutamadı! 'Barışalım' mesajı gönderdi

Bir süredir ünlü oyuncu Can Yaman ile dolu dizgin aşk yaşayan İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, ayrılık sonrası bir hayli pişman...  Dizi projesi için İtalya'ya giden ve burada Leotta ile tanışıp aşk yaşamaya başlayan Can Yaman, İtalyan güzele evlilik teklif etmişti.

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Diletta Leotta Can Yaman'ı unutamadı! 'Barışalım' mesajı gönderdi

Leotta'yı ailesiyle de tanıştıran başarılı oyuncu, buna karşın Leotta ile sorunlar yaşayınca ilişkisine nokta koymuştu.

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Diletta Leotta Can Yaman'ı unutamadı! 'Barışalım' mesajı gönderdi
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Diletta Leotta Can Yaman'ı unutamadı! 'Barışalım' mesajı gönderdi

Yaman, Leotta'tyı annesiyle de tanıştırmıştı.

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