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Dilek İmamoğlu dünyaca ünlü dergiye kapak oldu! Verdiği pozlara beğeni yağdı

İnternet Haber

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Madame Figaro Türkiye dergisinin kapağı oldu. Ünlü dergi, Dilek İmamoğlu'nu 'İstanbul'un first lady'si' sözleriyle verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Madame Figaro Türkiye dergisi için çok konuşulacak pozlar verdi. 'İstanbul'un first lady'si' başlığıyla derginin kapağını süsleyen fotoğrafları ünlü fotoğrafçı Cüneyt Akeroğlu çekti.

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Ünlü fotoğrafçı sosyal medyadan paylaştı

Ünlü fotoğrafçı Akeroğlu, İmamoğlu'nun fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Akeroğlu, paylaşımında "Bu çok özel portre projesini paylaşmaktan mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

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Sosyal medyada olay oldu

Dilek İmamoğlu'nun çok şık göründüğü bu görüntülerine övgü yağdı. Sosyal medya kullanıcıları İmamoğlu'nu yere göğe sığdıramadı.

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Başka dillerde de yayınlanacak

Madame Figaro Türkiye'nin, Dilek İmamoğlu'nun röportajı ve fotoğraflarını derginin başka dillerde yayınlanan edisyonlarına da taşımayı planladığı da öğrenildi.

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