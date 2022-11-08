Dilek Ertek'in şüpheli ölümünde sır perdesi aralanıyor! Gemideki Türk personel konuştu: '"Balkondan düşmesi imkansız..."

İş insanı Dilek Ertek tatile gittiği Tahiti'de bulunduğu gemiden düşerek denizde kayboldu. Ertek'i arama çalışmaları devam ediyor. Ünlü bir mücevher markasının Türkiye distribütörü olan 71 yaşındaki Dilek Ertek, 24 Ekim’de Norveç'in Ruhu isimli gemiye Pasifik turu için bindi.