Dilek Ertek'in şüpheli ölümünde sır perdesi aralanıyor! Gemideki Türk personel konuştu: '"Balkondan düşmesi imkansız..."
71 yaşındaki Ünlü Türk işkadını Dilek Ertek'in Norwegian Spirit adlı Cruise gemisi ile çıktığı Pasifik turunda 26 Ekim gecesi kaldığı kamaranın balkonundan denize düşerek kaybolması olayında soruşturma devam ederken 74 yaşındaki İsviçreli sevgilisinin olayı gemi yönetimine 20 saat sonra bildirdiği ortaya çıktı. Ayrıca gemide bulunan Türk personeli yaptığı açıklamada, "Balkondan düşmesi imkansız, atlaması için özel çaba sarf etmesi gerekir'' açıklamasında bulundu.
İş insanı Dilek Ertek tatile gittiği Tahiti'de bulunduğu gemiden düşerek denizde kayboldu. Ertek'i arama çalışmaları devam ediyor. Ünlü bir mücevher markasının Türkiye distribütörü olan 71 yaşındaki Dilek Ertek, 24 Ekim’de Norveç'in Ruhu isimli gemiye Pasifik turu için bindi.
Ertek'in yanında uzun süredir beraber olduğu 74 yaşındaki Avusturyalı erkek arkadaşı olan Ertek, 26 Ekim gecesi kaldığı kamaranın balkonundan denize düşerek kayboldu. İddiaya göre Avusturyalı erkek arkadaş, Ertek'in kaybolduğu kaptana 20 saat sonra bildirildi. Uzmanlara göreyse 1 metre 58 santim boyundaki Ertek'in, balkondan yanlışlıkla düşmesi zor.
Uzun yıllar cinayet soruşturmaları yürüten emekli polis Savaş Kurtbaba, ''Ya intihar ya zorla atıldı'' yorumunda bulundu.
Ertek'in yolculuğa başladığı andan kaybolduğu dakikaya kadar bütün kamera kayıtlarının toplanarak incelenmesi gerektiğini belirten Kurtbaba, çift arasında kavga geçip geçmediğinin sorgulanması noktasında gemideki komşu ifadelerine de başvurulması gerektiğini söyledi.