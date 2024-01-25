Dilber sonrası pavyon furyası! İlan açtılar, imkanları saydılar, binlerce kişi çalışmak başvurdu
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Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem başrolünü oynadığı "İnci Taneleri" dizisi yayınlanmadan öne çıkan Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakteri sonrası pavyonlarda çalışmak için binlerce kişinin başvuru yaptığı ve ilan bıraktıkları görüldü.
Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem başrolünü oynadığı İnci Taneleri dizisi henüz başlamadan gündem yarattı.
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Hazar Ergüçlü'nün 'pavyon' dansı günlerce konuşulurken, birçok kişi o dansı taklit ederek videolar çekti.
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Bazı dans okulları 'pavyon dansı' kursu bile açarken, birçok kişi burada ders almaya başladı.
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Tekstil sektörü de bu ilgiyi fırsat bilerek Dilber elbisesi üretti. O elbise hızla tükendi.
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