Dilan Polat'ın başını yakan Özgür Demirtaş şimdi de Şulemsi için uyardı! Eğer 1 milyar TL'den az vergi verdilerse...
Dilan Polat'ın kara para soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından şimdi de 'Şulemsi' isimli sosyal medya fenomeni Şule Kayatürk ile eşinin serveti tartışılıyor. 26 yaşındaki Şulemsi'nin serveti ağızları açık bırakırken, finans uzmanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan Şulemsi ile ilgili uyarı geldi. Demirtaş, "Eğer 1 milyar TL'den az vergi verdilerse yetkililer bir bakarsa iyi olur" dedi. Demirtaş, Dilan polat tartışılmaya başlandığı ilk günlerde de vergi uyarısı yapmıştı.
Sosyal medyada Şulemsi olarak bilinen Şule Kayatürk ile eşinin servetiyle ilgili iddiaların yanı sıra fiziksel dönüşümleri de gündem oldu. Öne sürülen rakam sonrası Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Şulemsi konusunda yetkilileri uyardı. Demirtaş, Dilan Polat'ın serveti ilk tartışılmaya başlandığında da "kaç para vergi vermiş bakılması iyi olur" uyarısı yapmış ve tartışmalar alevlenmişti.
Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın başta karapara olmak üzere pek çok suçu içeren soruşturma kapsamında tutuklanması sonrası diğer sosyal medya fenomenleri de mercek altında! Bunların en başında da 'Şulemsi' geliyor...
Tiktok ve Instagram’da “Şulemsi” olarak tanınan 26 yaşında Şule Kayatürk ile eşi Yasin Türk’ün 16 villa, 28 daire, bir helikopter, 173 iş yeri ve bir yat sahibi olduğu iddia edildi.
Ankara’da bir güzellik merkezi sahibi olan Şule Kayatürk ile eşinin eski ve yeni hallerini gösteren fotoğraflar sosyal medyada yayıldı. Eski ve yeni halleri arasında dağlar kadar fark olması herkesin ağzını açık bıraktı.