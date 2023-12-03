Dilan-Engin Polat çifti bahis kraliçesi kaçınca yoldan çıktı! Kumar Baronu Halil Falyal ile ilgisi ne?
Dilan Polat-Engin Polat çiftinin cezaevine giden yollarının başlangıcının sanal bahis kraliçesi ile olan ilişkileri olduğu iddia edildi. Sanal bahis kraliçesi Türkiye'den kaçmak zorunda kalınca Dilan Polat ve Engin Polat kontrolden çıktı ve lüks yaşamlarını herkesin gözünün içine sokmaya başladı. O görgüsüzce paylaşımlar sonucu yolları cezaevine düştü.
Türkiye'nin konuştuğu Dilan Polat Engin Polat davasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Dilan Polat-Engin Polat çiftinin KKTC'de öldürülen sanal bahis ve kumarhane patronu Halil Falyalı ile ne ilişkileri vardı? Sanal bahsin kara paralarını Dilan-Engin Polat çifti mi akladı? İşte yeni iddialar...
Her şey bahis baronu Halil Falyalı'nın 8 Şubat 2022 tarihinde Kıbrıs'ta öldürülmesiyle başladı. Yasa dışı bahisten büyük paralar kazanan Falyalı, servetini aklamak için yurt dışında oteller yaptırmıştı. Ancak o öldükten sonra en yakınındakiler parayı Türkiye'ye getirmek için planlar yaptı.
Fakat Falyalı'nın en yakınlarından Veysel Şahin de tutuklandı. Bunun üzerine kara parayı aklama görevi Bahis Kraliçe'si olarak bilinen Sibel Balkotan'a kaldı.
Sanal bahis kraliçesi Sibel Balkotan, işleri yoluna koyduktan sonra 23 Aralık 2019'da Karayipler'den para ödeyerek vatandaşlık aldı.