Dilan-Engin Polat çifti bahis kraliçesi kaçınca yoldan çıktı! Kumar Baronu Halil Falyal ile ilgisi ne?

Her şey bahis baronu Halil Falyalı'nın 8 Şubat 2022 tarihinde Kıbrıs'ta öldürülmesiyle başladı. Yasa dışı bahisten büyük paralar kazanan Falyalı, servetini aklamak için yurt dışında oteller yaptırmıştı. Ancak o öldükten sonra en yakınındakiler parayı Türkiye'ye getirmek için planlar yaptı.