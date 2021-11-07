BIST 1.584
DOLAR 9,68
EURO 11,22
ALTIN 565,97

Dilan Çıtak'tan düğününe katılmadığı kardeşi İdo Tatlıses için olay sözler

Dilan Çıtak'tan düğününe katılmadığı kardeşi İdo Tatlıses için olay sözler

"İdo'nun düğününe neden katılmadınız?" sorusuna Dilan Çıtak Tatlıses'ten çok konuşulacak yanıt...

Dilan Çıtak'tan düğününe katılmadığı kardeşi İdo Tatlıses için olay sözler

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses uzun zaman sonra bir konserde görüntülendi. İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin düğününe katılmayan Çıtak, "Düğüne neden gitmediniz?" sorusuna "Kayda değer şeyler konuşalım" şeklinde yanıt verdi.

110
Dilan Çıtak'tan düğününe katılmadığı kardeşi İdo Tatlıses için olay sözler

Pandemi nedeniyle düğünlerini erteleyen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli geçtiğimiz ay büyülü bir düğünle evlenmişti. İdo ile Yasemin'in düğününe Melek Zübeyde dışındaki kardeşleri katılmadı.

210
Dilan Çıtak'tan düğününe katılmadığı kardeşi İdo Tatlıses için olay sözler

Ahmet Tatlı, Dilan Çıtak, Elif Ada'nın düğüne neden katılmadığı merak konusu olmuştu. Dilan Çıtak, verdiği ilginç yanıtla merakları giderdi.

310
Dilan Çıtak'tan düğününe katılmadığı kardeşi İdo Tatlıses için olay sözler

 "Kayda değer şeyler konuşalım"

Babası İbrahim Tatlıses'le arasındaki buzları eriten Dilan Çıtak Tatlıses ise bu konuyla ilgili yorum yapmamıştı. Televole'nin haberine göre; Çıtak, bir konser öncesi verdiği röportajda sorulan "İdo Tatlıses'in düğününe neden katılmadınız?" sorusuna "Kayda değer şeyler konuşalım" şeklinde yanıt verdi.

410