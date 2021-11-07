Dilan Çıtak'tan düğününe katılmadığı kardeşi İdo Tatlıses için olay sözler

"Kayda değer şeyler konuşalım"

Babası İbrahim Tatlıses'le arasındaki buzları eriten Dilan Çıtak Tatlıses ise bu konuyla ilgili yorum yapmamıştı. Televole'nin haberine göre; Çıtak, bir konser öncesi verdiği röportajda sorulan "İdo Tatlıses'in düğününe neden katılmadınız?" sorusuna "Kayda değer şeyler konuşalım" şeklinde yanıt verdi.