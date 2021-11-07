Dilan Çıtak'tan düğününe katılmadığı kardeşi İdo Tatlıses için olay sözler
"İdo'nun düğününe neden katılmadınız?" sorusuna Dilan Çıtak Tatlıses'ten çok konuşulacak yanıt...
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses uzun zaman sonra bir konserde görüntülendi. İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin düğününe katılmayan Çıtak, "Düğüne neden gitmediniz?" sorusuna "Kayda değer şeyler konuşalım" şeklinde yanıt verdi.
Pandemi nedeniyle düğünlerini erteleyen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli geçtiğimiz ay büyülü bir düğünle evlenmişti. İdo ile Yasemin'in düğününe Melek Zübeyde dışındaki kardeşleri katılmadı.
Ahmet Tatlı, Dilan Çıtak, Elif Ada'nın düğüne neden katılmadığı merak konusu olmuştu. Dilan Çıtak, verdiği ilginç yanıtla merakları giderdi.
"Kayda değer şeyler konuşalım"
Babası İbrahim Tatlıses'le arasındaki buzları eriten Dilan Çıtak Tatlıses ise bu konuyla ilgili yorum yapmamıştı. Televole'nin haberine göre; Çıtak, bir konser öncesi verdiği röportajda sorulan "İdo Tatlıses'in düğününe neden katılmadınız?" sorusuna "Kayda değer şeyler konuşalım" şeklinde yanıt verdi.