Dilan Çıtak saldırıya uğradı babası İbrahim Tatlıses bakın neler söyledi
NİŞANTAŞI'ndaki güzellik merkezinde saldırıya uğrayan Dilan Çıtak için babası İbrahim Tatlıses, adalet istedi.
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, iş yerinde korku dolu anlar yaşadı. İş yerine zorla giren hırsızların saldırısına uğrayan Dilan Çıtak olaydan yara almadan kurtuldu.
Yabancı uyruklu şahısların iş yerine saldırdığı Çıtak, büyük panik yaşadı. Saldırı sırasında işyerinde olan Dilan Çıtak sokağa çıkıp polislerden yardım istedi.
Yabancı uyruklu şahıslar tarafından hırsızlık amaçlı saldırıya uğrayan şarkıcı Dilan Çıtak olaydan yara almadan kurtulurken soluğu karakolda aldı.
Dilan Çıtak Tatlıses'in sevgilisi Levent Dörter ilerleyen dakikalarda yanlarında çalışan bir gençle karakoldan ayrıldı. Gencin kafasından darbe aldığı görüldü.