Dilan Çiçek Deniz'in paylaştığı bikinili pozlar sosyal medyayı salladı
Ekranların sevilen oyuncusu Dilan Çiçek Deniz, sosyal medyada paylaştığı bikinili tatil pozları ile hayranlarının beğenisini topladı.
Televizyon dizilerinin başarılı ve güzel oyuncusu Dilan Çiçek Deniz, sosyal medyada paylaştığı her fotoğrafla adından sıklıkla bahsettiriyor.
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Son olarak tatildeki bikinili pozlarını Instagram hesabından paylaşan Dilan Çiçek Deniz'in fotoğraflarına beğeni yağmuru geldi.
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Yönetmen sevgilisi ile yaşadığı aşkla dikkatleri üzerine çeken Deniz, tatilden karelerini paylaştı.
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27 yaşındaki başarılı oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Instagram'da 5.1 milyon takipçiye sahip. Kariyerine modellikle başlayan Deniz sonrasında oyunculuğa yöneldi.
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