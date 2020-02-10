Dilan Çiçek Deniz'in notu tartışma yarattı takipçilerinden tepki gecikmedi
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ümlülerden Dilan Çiçek Deniz, Instagram'dan paylaştığı son fotoğrafa düştüğü not ile takipçilerinin tepkisini çekti.
Show TV ekranlarında yayımlanan Çukur dizisinde Sena karakterine hayat vermesinin ardından televizyon ekranlarında göremediğimiz Dilan Çiçek Deniz, sosyal medyada aktifliğini sürdürüyor. Son olarak ise Deniz, Instagram'a düştüğü notla tartışmalara neden oldu.
Telefonuyla ayna karşısında kendi fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabı Instagram'a fotoğraf yükleyen oyuncunun telefonundaki not dikkatleri üzerine çekmesine çekti. Dilan Çiçek, o notu gönderisinin altına da ekledi.
Instagram'da 3.1 milyon takipçisi olan Dilan Çiçek Deniz'in o notu şu oldu:
"Sosyal medya akıl sağlığına ciddi şekilde zarar veriyor."
Deniz'in bu notu takipçilerini şaşırttı. Kullanıcılar, Deniz’e “Ama paylaşım yapmadan olmaz diyorsun”, “Kullanma o zaman” gibi yorumlar yaptı.