Dilan Çiçek Deniz'in bikinili fotoğrafları sosyal medyayı salladı! Yeni dizi öncesi tatil keyfi
Show Tv ekranlarının sevilen dizisi Çukur'da Sena karakterine hayat vermiş olan Dilan Çiçek Deniz, yeni projesiyle yeniden Show Tv ekranlarına dönmeye hazırlanırken tatilin de keyfini çıkartıyor. Deniz'in sosyal medya paylaşımları ise beğeni topluyor.
Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Çukur'da hayat verdiği Sena karakterinin ölmesiyle diziden ayrılan Dilan Çiçek Deniz'in yeni sezonda da Show ekranlarında olacağını geçtiğimiz günlerde öğrenmiştik. Yeni sezonda 'Patron' dizisiyle yeniden ekranlara dönmeye hazırlanan genç yıldız, yoğun çalışma temposundan önce tatilin keyfini çıkartıyor.
Dilan Çiçek Deniz, yoğun iş temposundan önce yazın keyfini çıkarırken sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Tatilinden fotoğrafları Instagram hesabından paylaşan Dilan Çiçek, bikinili pozlarıyla takipçilerinden beğenileri topluyor.
Bir dönem zayıflığı nedeniyle fazla eleştirilen Dilan Çiçek'in ise yeni tatil fotoğraflarında da oldukça zayıf görünmesi yine benzer eleştirileri beraberinde getirdi.
Hayranları, Dilan Çiçek'e kilo al baskısı yapmaya başlayınca genç oyuncu, "Bir çok yiyeceğe alerjim çıktı. O yüzden kilo verdim, şimdi almaya çalışıyorum'' diyerek açıklama yapmıştı.