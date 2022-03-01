Dilan Çiçek Deniz'e doğum gününde İzlandalı nişanşısı Thor'dan tutkulu paylaşım

Rol aldığı dizilerdeki başarısının yanı sıra son günlerdeki imajıyla da çok konuşulan Dilan Çiçek Deniz, 27. yaşını evlilik teklifi aldığı sevgilisiyle kutladı. Sevgilisinin Paris'te düzenlediği sürpriz partiyle büyük bir mutluluk yaşayan Deniz, fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı. İzlandalı yönetmen Thor da Dilan Çiçek Deniz için tutku dolu bir paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çekti.