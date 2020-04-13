Dilan Çiçek Deniz evde amuda kalktı Instagram yıkıldı!
Koronavirüs salgınından korunmak için kendini eve kapatan oyuncu Dilan Çiçek Deniz evde spor yaptığı anları paylaştı. Deniz, takipçilerinden büyük ilgi gördü.
Koronavirüs tehlikesi yüzünden kendini evinde karantinaya alan Dilan Çiçek Deniz, evde spor yaptığı pozları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan oyuncu, yaptığı spor hareketleri ve düzgün fiziğiyle dikkat çekti.
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Koronavirüs sebebiyle evden çıkamayan birçok ünlü isim gibi evde spor yapan Dilan Çiçek Deniz, kapıdan destek alarak amuda kalktı.
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Dilan Çiçek Deniz'in bu pozları takipçilerinden büyük ilgi gördü.
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