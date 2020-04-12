Dikkat çeken çalışma: Sen evde kal çizimlerin dolaşsın
Çizim yapmayı seven ve internet üzerinden tanışan bir grup çizer, "Bu karantina günlerinde dışarı biz çıkamıyorsak çizdiğimiz çocuk karakterler çıksın" diyerek ilginç bir çalışmaya imza attı.
Dışarı çıkmanın herkes adına riskli olduğu şu günlerde, sanatları ile farkındalık oluşturmak isteyen çizerler yeni bir akım başlattı.
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Bu amaçla çizdikleri karakterleri, karantina dolayısıyla dünyanın birçok yerinde boş kalan mekanlara yerleştirdiler ve çalışmalarını daha çok insana duyurma amacıyla aynı saatte sosyal medya üzerinden paylaştılar.
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Bu etkileşime katılmak isteyenler gönderilerini "#kağıttanhayalim" "#evdekal" ve "#kimseyekalmadı" etiketlerini kullanarak paylaşabilir.
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İşte bu ilginç çalışmadan birbirinden güzel eserler...
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