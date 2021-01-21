Dikkat çeken Bitcoin tahmini: Büyük düşüş bekleniyor
Guggenheim Partners'ın üst düzey yöneticisi, yaptığı açıklamada, Bitcoin tahmininde bulundu. Tahmine göre; Bitcoin, 20 bin dolara düşecek.
Cointrust'un haberine göre; Guggenheim Partners'ın Baş Yatırım Sorumlusu (CIO) Scott Minerd, yaptığı açıklamada Bitcoin'in bir rekor daha kırmayacağını ifade etti.
Minerd, 8 Ocak'ta rekor kırarak 42 bin doları gören Bitcoin'in 2022'ye kadar bu seviyeden daha yukarı çıkmasının olası olmadığını belirtti.
Minerd, "Önümüzdeki yıla kadar pik noktayı gördüğümüzü düşünüyorum. Muhtemelen 20 bin dolar seviyesine bir gerileme de göreceğiz" dedi.
400 bin dolarlık tahmin
Minerd, Bitcoin için kısa vadede düşüş beklese de uzun vadede 400 bin dolarlık bir tahmini var.