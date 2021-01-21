BIST 1.552
DOLAR 7,40
EURO 9,00
ALTIN 442,31

Dikkat çeken Bitcoin tahmini: Büyük düşüş bekleniyor

Guggenheim Partners'ın üst düzey yöneticisi, yaptığı açıklamada, Bitcoin tahmininde bulundu. Tahmine göre; Bitcoin, 20 bin dolara düşecek.

Cointrust'un haberine göre; Guggenheim Partners'ın Baş Yatırım Sorumlusu (CIO) Scott Minerd, yaptığı açıklamada Bitcoin'in bir rekor daha kırmayacağını ifade etti.

112

Minerd, 8 Ocak'ta rekor kırarak 42 bin doları gören Bitcoin'in 2022'ye kadar bu seviyeden daha yukarı çıkmasının olası olmadığını belirtti.

212

Minerd, "Önümüzdeki yıla kadar pik noktayı gördüğümüzü düşünüyorum. Muhtemelen 20 bin dolar seviyesine bir gerileme de göreceğiz" dedi.

312

400 bin dolarlık tahmin

Minerd, Bitcoin için kısa vadede düşüş beklese de uzun vadede 400 bin dolarlık bir tahmini var.

412