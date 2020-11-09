Dijital platform Exxen için Sihirli Annem yeniden çekiliyor! İşte Sihirli Annem'in kadrosu
Kanal D'de yayınlanan unutulmaz dizi Sihirli Annem, yıllar sonra yeniden çekiliyor. Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen için yeniden çekilmeye başlanacak olan Sihirli Annem'in kadrosu da değişti.
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve bir zamanların unutulmaz dizisi Sihirli Annem, 17 yıl aradan sonra Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen'de yayınlanacağı duyurulmuştu.
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Sihirli Annem'in oyuncuları geçtiğimiz günlerde oyuncu kadrosunun tamamen değişmesine isyan etmişti. İnci Türkay, Gizem Güven, Şahap Sayılgan, Jess Molho, Michele Cedolin, Zeynep Özkaya ve Jennifer Boyner sosyal medya hesaplarından ortak bir açıklama yayımlamıştı.
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İşte İnci Türkay, Gizem Güven, Şahap Sayılgan, Jess Molho, Michele Cedolin, Zeynep Özkaya ve Jennifer Boyner'in yaptığı açıklama gündem olmuştu.
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Fakat Sihirli Annem dizisi eski kadro yerine yeni oluşturulan kadro ile devam edecek.
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