Dijital aşı sertifikası nasıl alınır? Bu yoksa seyahat edilemeyecek

PCR TESTİ ZORUNLU MU?

Gidilecek ülkenin PCR test zorunluluğu olup olmadığının araştırılması gerekiyor. Örneğin Macaristan ve Bulgaristan için PCR zorunluluğu bulunmuyor.

PCR zorunluluğu bazı ülkelerde 24 saat, bazılarında 72 saat, bazılarında ise 96 saat olarak değişebiliyor.