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Dijital aşı sertifikası nasıl alınır? Bu yoksa seyahat edilemeyecek

Dijital aşı sertifikası nasıl alınır? Bu yoksa seyahat edilemeyecek

Aylardır tartışılan ‘Dijital Aşı Sertifikası’ AB Parlamentosu’nda kabul edildi.

Dijital aşı sertifikası nasıl alınır? Bu yoksa seyahat edilemeyecek

Aylardır tartışılan ‘Dijital Aşı Sertifikası’ AB Parlamentosu’nda kabul edildi. Türk vatandaşlarının Schengen ülkelerine turistik ziyaretler için vize başvuruları yavaş yavaş açılmaya başladı. Peki, Türkiye bunun neresinde? 

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Dijital aşı sertifikası nasıl alınır? Bu yoksa seyahat edilemeyecek

Türk vatandaşlarının Schengen ülkelerine turistik ziyaretler için vize başvuruları yavaş yavaş açılmaya başladı. 

Yunanistan, Macaristan, Bulgaristan ve İspanya aşı olma koşulu ile başvuru kabul ediyor. Yetkililer, “İlgili ülkeye giriş yaptıktan sonra diğer AB ülkelerine geçişte o ülkenin kurallarının geçerli olacağı unutulmamalıdır” uyarısı yapıyor.

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Dijital aşı sertifikası nasıl alınır? Bu yoksa seyahat edilemeyecek

HAYAT EVE SIĞAR AŞI KARTI
Hayat Eve Sığar uygulamasında yer alan dijital aşı kartını uçuş sırasında ve varış ülkesinde beyan etmek zorunlu olacak. Dışişleri Bakanlığı gibi kurumlardan belge almaya gerek olmayacak.

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Dijital aşı sertifikası nasıl alınır? Bu yoksa seyahat edilemeyecek

PCR TESTİ ZORUNLU MU?  
Gidilecek ülkenin PCR test zorunluluğu olup olmadığının araştırılması gerekiyor. Örneğin Macaristan ve Bulgaristan için PCR zorunluluğu bulunmuyor.

PCR zorunluluğu bazı ülkelerde 24 saat, bazılarında 72 saat, bazılarında ise 96 saat olarak değişebiliyor.

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