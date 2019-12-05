Didem Soydan'ın kıyafeti yıktı geçti Mirgün Cabas'la diyaloğu geceye damga vurdu
Bir magazin dergisinin ödül töreninde sunuculuk yapan Didem Soydan, partneri Mirgün Cabas tarafından iltifatlara boğuldu.
Öceki akşam İstanbul'da bir magazin dergisinin ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ödül töreni gecesinde sunuculuğu ise cesur pozlarıyla son zamanlarda adından sıklıkla söz ettiren Didem Soydan ve Mirgün Cabas üstlendi.
Ödül gecesinin sunucuları Didem Soydan ve Mirgün Cabas, podyum üzerinde sunum yaptıkları anlarda seyircilerin bir kısmına arkalarını dönmek zorunda kaldılar o anlarda yaşanan diyalog geceye damga vurdu.
Didem Soydan, gecenin ilerleyen saatlerinde ''Biraz da bu tarafa dönelim'' deyince, partnerini o gece çok şık bulan Mirgün Cabas, cevabıyla herkesi güldürdü.
Mirgün Cabas, Didem Soydan'a şu yanıtı verdi:
''Ben de başta öyle düşünüyordum ama senin kıyafetini görünce arkadakiler pek şikayetçi değillerdir diye düşündüm.''