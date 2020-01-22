Didem Soydan'dan "Seninle cinsel ilişkiye girmeden ölmek istemiyorum" diyen takipçisine cevap

CİNSEL ORGAN SORUSUNA CEVAP VERMİŞTİ

Soydan, geçtiğimiz haftalarda kendisine mesaj atarak "Büyük penis fetişiniz mi var?" diyen erkek takipçisine de cevap vererek "Ben anlamadım küçüğünün fetişi mi varmış. Yani kim küçüğünü sever ki neyse her seçime saygı falan" demişti. Ünlü mankenin bu cevabı ise magazin gündeminde günlerce konuşulmuştu.