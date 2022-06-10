Didem Soydan'dan Kuş Uçuşu göndermesi: "Vasatlığı yok sayılan kadın oyunculara ders niteliğinde"
Geçtiğimiz yıllardan bu yana ünlü oyuncu Burak Deniz ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan model Didem Soydan, Instagram hesabından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Akşam saatlerinde dizi keyfi yaptığını takipçileriyle paylaşan güzel manken, diziyi ve oyuncuları överken isim vermeden başka oyunculara da gönderme yaptı.
38 yaşındaki güzel manken Didem Soydan, sosyal medya paylaşımı yaparak Birce Akalay ve Miray Daner'in başrolünde olduğu "Kuş Uçuşu" dizisini çok beğendiğini belirtti. Soydan, paylaşımında polemik çıkaracak bir not düştü.
Kuş Uçuşu dizisi üzerinden isim vermeden başka oyuncuların güzelliğiyle piyasada popüler olduklarına değindi.
"Deneyimli, idealist bir haberci. "Biri olmaya" can atan hırslı bir genç. İki farklı kadın, iki farklı kuşak. Onların mücadelesinde hangisinin yöntemi baskın gelecek?"
Soydan açıklamasında "Etkileyen senaryosu mu yoksa iki kadın oyuncunun ayrı ayrı döktürmesi mi bilemedim ama özetle harika iş. İnanılmaz takipçisi olması sebebiyle vasatlığı yok sayılan kadın oyunculara ders niteliğinde oynamışsınız ikinizde" dedi.