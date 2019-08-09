Didem Soydan'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki

"Siyasi unsurları tanımadık"

Ekrem İmamoğlu ise yaptığı açıklamada konuyla ilgili olarak, "Şunu söyleyeyim arkadaşlarımızın yaptığı incelemeler liyakat ve tecrübe üzerineydi. Ve bu kavramlar üzerinden hareketle tercihler yapıldı. Bize sunuldu. Biz de detayı ile inceledik baktık. Arkadaşlarımızla sohbet ettik. Daha önce sahada konuştuğumuz gibi siyasi ve bunun gibi birtakım unsurlara takılmadık. Başarı beceri ve liyakat kısmı ile ilgilendik atamalar da bu yönde yapıldı." şeklinde konuşmuştu.