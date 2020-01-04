Didem Soydan'dan 'Cinsel organa doyamadın' diyen takipçisine olay cevap

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Didem Soydan, son günlerde yaptığı cinsel organ paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Hem Instagram hem de Twitter hesabından cinsel organla ilgili açıklamalar yapan Soydan, son olarak "Doyamadın artık" diyen bir kişiye cevap verdi.