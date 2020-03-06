Didem Soydan'dan ayrılan Lider Şahin Burcu Binici ile yakalandı!
Unutulmaz aşk şarkılarının usta ismi Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin, manken Didem Soydan'dan ayrılması sonrası Emirgan'da oyuncu Burcu Binici ile objektiflere takıldı.
Ünlü manken Didem Soydan ile aşk yaşayan Lider Şahin, ayrılık sonrası İstanbul'da önceki gece Emirgan'daki bir mekanda Burcu Binici ile objektiflere takıldılar. Kahkahaların havada uçuştuğu sohbette, Lider Şahin'in Binici'ye bakışları dikkatleri çekti.
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Usta sanatçı Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin'in Burcu Binici ile görüntülenmesi yeni bir aşk mı doğuyor sorusunu akıllara getirdi. Sürpriz çift, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
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Lider Şahin Kimdir?
Mehmet Lider Şahin, 3 Aralık 1985 günü Didem - Selami çiftinin ilk çocuğu olarak İstanbul’da dünyaya geldi. İsmini, babasının yakın arkadaşı Zeki Müren koydu.
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Küçük yaşlardan beri müzikle içli dışlı olan Şahin, ailesinin de teşviğiyle çocukluğunda piyano ve gitar çalmaya başladı.
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