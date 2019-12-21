Didem Soydan göğüs dekoltesi nedeniyle özür diledi vücut ölçülerini itiraf etti
Didem Soydan Kerimcan Durmaz'ın YouTube kanalında göğüs dekoltesi nedeniyle özür dileyip, vücut ölçülerini itiraf etti.
Ünlü manken Didem Soydan, sosyal medya fenomeni ve DJ Keriman Durmaz'ın YouTube hesabından yayınladığı programına konuk oldu. Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Didem Soydan, dekoltesiyle dikkatleri üzerine çekti.
Sıklıkla giydiği cesur kıyafetlerle gündeme gelen Didem Soydan, video boyunca Frikik vermemek için sürekli kıyafetini çekiştirince Kerimcan dayanamadı ve 'Aman dikkat et' diye laf attı.
Kerimcan'ın uyarısı üzerine Soydan, "Giydiğime pişman oldum. Yayındakiler sizden özür diliyorum. Evet ben dekolte giyiyorum ama bu kıyafet çekmiş herhalde. Yemin ederim bu bu kadar değildi" diyerek özür diledi.
Kerimcan'ın vücut ölçülerini sorması üzerine Soydan, itirafını da yaptı. Başarılı mankenin vücut ölçüleri sorusuna 85-60-92 cevabını verdi.