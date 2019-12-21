Didem Soydan göğüs dekoltesi nedeniyle özür diledi vücut ölçülerini itiraf etti

Kerimcan'ın uyarısı üzerine Soydan, "Giydiğime pişman oldum. Yayındakiler sizden özür diliyorum. Evet ben dekolte giyiyorum ama bu kıyafet çekmiş herhalde. Yemin ederim bu bu kadar değildi" diyerek özür diledi.

İşte o anlar