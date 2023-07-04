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Didem Soydan çıplaklığı abarttı! Denize üstsüz girip paylaştı

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Didem Soydan çıplaklığı abarttı! Denize üstsüz girip paylaştı

Ünlü manken Didem Soydan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çıplaklığı abarttı. Denize üstsüz giren model Didem Soydan, göğüslerini elleriyle kapatarak verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.

Didem Soydan çıplaklığı abarttı! Denize üstsüz girip paylaştı

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen 37 yaşındaki model Didem Soydan, bu kez de üstsüz denize girerken verdiği pozlarını yayınladı.

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Didem Soydan çıplaklığı abarttı! Denize üstsüz girip paylaştı

Yurt dışında tatil yapan Soydan, elleriyle göğüslerini kapattığı fotoğraflarını 734 bin takipçisinin beğenisine sundu.

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Didem Soydan çıplaklığı abarttı! Denize üstsüz girip paylaştı

Ünlü modelin paylaşımına beğeni ve yorum yağarken bazı takipçileri de tepki gösterdi. 

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Didem Soydan çıplaklığı abarttı! Denize üstsüz girip paylaştı

Didem Soydan çıplaklığı abartmakla suçlandı. 

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